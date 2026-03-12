Spiderman porta sorrisi all’Ospedale della Donna e del Bambino

All’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, un personaggio di fantasia è entrato nelle corsie portando allegria tra i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale sanitario. L’arrivo di Spiderman ha suscitato entusiasmo tra i presenti, creando un momento di svago e spensieratezza in un ambiente spesso caratterizzato da situazioni difficili.

All’ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento è arrivato Spiderman, accolto dai bambini ricoverati, dalle loro famiglie e dal personale sanitario. Un incontro semplice e potentissimo, capace di trasformare un reparto ospedaliero in un luogo di stupore e leggerezza. Spiderman visita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

