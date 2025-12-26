La scorsa settimana, nella mattinata di venerdì 19 dicembre, sono stati inaugurati i nuovi murales donati da Fondazione ABIO Italia ETS, che coordina e supporta l’attività delle Associazioni ABIO in tutta Italia, ai reparti di Chirurgia pediatrica e Oncoematologia pediatrica al padiglione 30. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Murales all’ospedale della Donna e del Bambino per accogliere i piccoli pazienti

Leggi anche: Supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti, iniziativa della Seus 118 in ospedale

Leggi anche: Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuovi murales per i reparti pediatrici dell'ospedale di Verona - Inaugurati stamani a Verona i nuovi murales, donati da Fondazione Abio Italia Ets, ai reparti di Chirurgia pediatrica e Oncoematologia pediatrica al padiglione 30 dell'ospedale della Donna e del Bambi ... msn.com