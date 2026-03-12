Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italiana

La nuova Guida Suprema dell’Iran ha inviato il suo primo messaggio ufficiale, ma non sono ancora noti i dettagli. Nel frattempo, si segnala un attacco alla base italiana, che ha coinvolto diverse unità sul territorio. Le autorità italiane stanno raccogliendo informazioni e valutano le conseguenze dell’incidente. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le indagini.

La nuova Guida Suprema dell’Iran ha finalmente mandato il suo primo comunicato, ma ancora non si fa vedere. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italiana Articoli correlati Leggi anche: Israele: «Missile vicino alla Spianata delle Moschee». Mojtaba: «Lo Stretto di Hormuz resta chiuso» | Droni su base italiana a Erbil Attacco alla base italiana di Erbil: nessun ferito tra i militariLe ultime La base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è parte dell’operazione internazionale contro l’Isis e negli anni ha addestrato migliaia... Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italiana Aggiornamenti e contenuti dedicati a Speciale Il messaggio di Mojtaba e... Temi più discussi: I bergamaschi alle Paralimpiadi e il messaggio del presidente del Coni lombardo: Abbraccio speciale a Epis; Speciale – Un siluro è un messaggio; Blocca l’HPV con la vaccinazione: l’iniziativa della Serie A Women per sensibilizzare sulla prevenzione del papillomavirus; Un 8 marzo in corsia per i poliziotti della Postale. Usa: vescovi, clima di paura e denigrazione dei migranti. Approvato il Messaggio specialeVediamo un clima di paura e ansia attorno alle questioni di profilazione e applicazione delle norme sull’immigrazione. Si apre così il Messaggio speciale approvato a stragrande maggioranza dai ... agensir.it Pizza contro il razzismo a Napoli, da Sorbillo messaggio di solidarietà e integrazione, lo specialeIl famoso pizzaiolo Gino Sorbillo ha ospitato questa mattina nella sua pizzeria i ragazzi del progetto di accoglienza Sprar di Caserta per l’iniziativa Una pizza contro il razzismo. Fonte AM News ... affaritaliani.it Questa sera su Tele One! Non perdete lo Speciale MediaNews dedicato al Castello Utveggio. In onda stasera alle ore 20:40 Replica venerdì alle ore 13:00, prima del TG . • | Lo speciale sarà visibile anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Tele - facebook.com facebook #Toni: "L' #Inter ha fatto qualcosa di speciale andando in due finali di #Champions, ma mi spiace dire che vedo una grande differenza tra il calcio italiano e squadre come City, Real..." #ChampionsLeague x.com