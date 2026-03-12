Attacco alla base italiana di Erbil | nessun ferito tra i militari

Nella regione del Kurdistan iracheno, la base italiana di Erbil è stata presa di mira in un attacco recente. Nessun militare italiano è rimasto ferito. La base fa parte di un'operazione internazionale contro l’Isis ed è stata utilizzata per addestrare militari curdi su richiesta delle autorità locali. L’attacco si è verificato in un’area strategica e sotto stretta sorveglianza.

Le ultime. La base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è parte dell’operazione internazionale contro l’Isis e negli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta del governo della regione autonoma. A confermare l’accaduto, in un’intervista a Sky TG24, è stato il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. Il comandante ha spiegato che il personale era già in stato di preallarme: intorno alle 20.30, ora locale, è scattato un allarme per una possibile minaccia aerea. I militari si sono quindi rifugiati nei bunker assegnati. Poco prima dell’una di notte una minaccia aerea — ancora da verificare nella provenienza — avrebbe colpito la base italiana, provocando alcuni danni alle infrastrutture. 🔗 Leggi su 361magazine.com

