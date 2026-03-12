Attacco alla base italiana di Erbil | nessun ferito tra i militari

Nella regione del Kurdistan iracheno, la base italiana di Erbil è stata presa di mira in un attacco recente. Nessun militare italiano è rimasto ferito. La base fa parte di un'operazione internazionale contro l’Isis ed è stata utilizzata per addestrare militari curdi su richiesta delle autorità locali. L’attacco si è verificato in un’area strategica e sotto stretta sorveglianza.

Le ultime. La base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è parte dell’operazione internazionale contro l’Isis e negli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta del governo della regione autonoma. A confermare l’accaduto, in un’intervista a Sky TG24, è stato il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. Il comandante ha spiegato che il personale era già in stato di preallarme: intorno alle 20.30, ora locale, è scattato un allarme per una possibile minaccia aerea. I militari si sono quindi rifugiati nei bunker assegnati. Poco prima dell’una di notte una minaccia aerea — ancora da verificare nella provenienza — avrebbe colpito la base italiana, provocando alcuni danni alle infrastrutture. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Erbil sotto attacco: droni colpiscono la base italiana, militari nel bunker. Nessun feritoNella notte la guerra che attraversa il Medio Oriente ha sfiorato direttamente anche i soldati italiani.

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil. Crosetto: «Nessuna vittima». Il Nyt: «Una settimana di guerra è costata 11,3 miliardi»Dopo l’attacco alla base in Iraq i militari sono stati spostati in un bunker. Le parole del ministro della Difesa e di Antonio Tajani ... editorialedomani.it

Cosa sappiamo sull'attacco alla base italiana a Erbil: l'ombra delle milizie filo-iraniane e la nuova strategia di TeheranCresce la tensione nel Kurdistan iracheno dopo l’attacco missilistico che ha coinvolto il perimetro di Camp Singara, la base che ospita ... msn.com

Continuano gli attacchi con droni alla base italiane di Erbil, nel kurdistan iraqeno. A riferirlo è il colonnello Stefano Pizzotti dell'italian national contingent di Erbil che riferisce: «Siamo ancora nei bunker. È stato attivato l'allarme della coalizione per una minacci facebook

Al sicuro i militari italiani impegnati nel comprensorio di Erbil. Il ministro degli Esteri: «Non si capisce se sia stato un missile iraniano o di milizie filo iraniane». x.com