Spari contro la sinagoga di West Bloomfield in Michigan aggressore ucciso dopo il tentativo di fuga

A West Bloomfield, in Michigan, si sono verificati spari contro una sinagoga dopo che un'auto si è schiantata nelle vicinanze. L'aggressore ha aperto il fuoco all’interno del tempio e, successivamente, è stato ucciso durante un tentativo di fuga. La polizia ha confermato l’accaduto e sta indagando sulla vicenda.

Assalto a una sinagoga in Michigan. Un aggressore è stato ucciso dopo aver esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in un tempio ebraico a West Bloomfield, sobborgo a Nord di Detroit. Secondo le informazioni raccolte finora, un'auto si sarebbe schiantata contro l'edificio prima degli spari. Al momento non si registrerebbero vittime. L'assalto alla sinagoga in Michigan Tutta l'area attorno alla sinagoga, nella quale è presente anche una scuola ebraica, è stata blindata. Come mostrato dalle immagini diffuse dalla Cnn, almeno cento di auto della polizia sono state dispiegate nella zona. Le autorità stanno ancora verificando se l'assalitore abbia agito da solo.