Folgorato da Spalletti ma col contratto in scadenza | Juve perché Vlahovic può riaprire al rinnovo

Il calciatore serbo, attualmente in scadenza di contratto, è stato seguito da diversi club di alto livello, ma finora nessuno ha presentato un'offerta ufficiale. La Juventus ha mostrato interesse, e il suo futuro potrebbe cambiare se Vlahovic decidesse di aprire alla trattativa per il rinnovo. La situazione contrattuale rimane in bilico, senza annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Sulla scia di McKennie, nelle orme di Yildiz. C'è ancora un filo di speranza che lega Vlahovic alla Juve, non solo perché il ritorno in campo del serbo può aumentare le possibilità di acceso alla prossima Champions League. Il quarto posto passa dai gol: le idee non bastano, Spalletti lo sa bene e per questo proverà a mettere il calciatore nelle migliori condizioni per fare bene fino in fondo. Il suo contratto in scadenza a questo punto è un dettaglio: Vlahovic deve far bene per la Juve, sì, ma anche per sé stesso. E su questa base ha deciso liberamente di alzare i giri del motore per tornare in pista prima del previsto. Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Vlahovic è già partito.