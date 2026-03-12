Spagna | 800 kg di droga sequestrati rete verso l’Italia

La polizia catalana ha sequestrato 800 chilogrammi di droga durante un'operazione che coinvolge una rete criminale diretta verso l’Italia. L’intervento si è svolto nelle strade di Barcellona, dove sono stati arrestati alcuni sospetti legati al traffico illecito. Le autorità hanno individuato e smantellato un gruppo dedito al trasporto di sostanze stupefacenti, con collegamenti internazionali.

Il colpo di mano catalano contro i flussi illeciti verso l’Italia. Nelle strade di Barcellona e nell’area industriale di Cornellà de Llobregat, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione decisiva che ha smantellato una struttura criminale con legami diretti verso la criminalità organizzata italiana. Dieci individui sono stati privati della libertà dopo nove perquisizioni eseguite tra lo scorso marzo e il giorno stesso degli arresti, portando al sequestro di oltre 800 chili di sostanze stupefacenti e di ingenti somme in contanti. La rete, coordinata da un appartamento nel quartiere Diagonal Mar, gestiva il traffico di cocaina e hashish diretto verso il porto di Civitavecchia tramite traghetti o trasporti su gomma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna: 800 kg di droga sequestrati, rete verso l’Italia Articoli correlati Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuanaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Bologna: 15 arresti, 2 latitanti e 2 kg di droga sequestratiDue latitanti sono stati catturati dalla polizia di Stato nelle ultime due settimane a Bologna, portando il totale degli arresti a quindici in questo... Approfondimenti e contenuti su Spagna 800 kg di droga sequestrati rete... Argomenti discussi: Spagna, in manette i narcos della camorra: 10 arresti, sequestrati 800 kg di droga. Dalla Spagna tonnellate di droga in Versilia: chiuso il cerchio, in 20 a processoCinquanta chili di droga a carico, trentatre capi d'imputazioni e richieste di condanna per oltre 122 anni. Sono i numeri di un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Federico Manotti della Pr ... primocanale.it Traffico di droga tra Spagna, Toscana e Liguria, chiesti 130 anni di carcere per 18 imputatiCondanne fino a 18 anni di reclusione per un presunto traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna, Toscana e Liguria. Sono le richieste formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Genov ... genovatoday.it