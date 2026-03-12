Sottopasso via Roma | fine dei disagi fluidità torna

Il sottopasso di via Roma a Macerata sarà riaperto giovedì 19 marzo alle ore 15, dopo un intervento che ha durato meno di un mese. La chiusura del cantiere ha causato disagi alla viabilità locale, ma ora la strada sarà di nuovo percorribile. La riapertura segna la conclusione dei lavori di sistemazione e miglioramento della struttura.

Il sottopasso di via Roma a Macerata aprirà ufficialmente giovedì 19 marzo alle ore 15, ponendo fine a un cantiere durato meno di un mese. L'opera, iniziata con la chiusura stradale del 21 febbraio, segna il ritorno alla fluidità per migliaia di pendolari che hanno dovuto affrontare deviazioni obbligatorie verso Sforzacosta. Il sindaco Sandro Parcaroli e l'assessore Andrea Marchiori confermano che l'inaugurazione non sarà solo una cerimonia formale, ma il riconoscimento pubblico dei sacrifici richiesti alla cittadinanza durante le settimane di lavori. Questa infrastruttura elimina definitivamente le attese alle sbarre, restituendo tempo e sicurezza ai residenti.