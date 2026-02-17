Stefano Bandecchi rinviato a giudizio | Evasione fiscale da 20 milioni di euro
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un procedimento penale dopo che la procura di Roma lo ha rinviato a giudizio per evasione fiscale. La causa è un presunto mancato pagamento di circa 20 milioni di euro, accumulati tra il 2018 e il 2020, durante il suo periodo di gestione di alcune aziende. La vicenda riguarda anche controlli fiscali condotti negli uffici di alcune sue società.
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. Oltre a Bandecchi, leader di Alternativa popolare, andranno a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società.
Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo dopo che il gup di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio per evasione fiscale.
Umbria TV. . Ecco le prime dichiarazioni di Stefano Bandecchi dopo l'incontro di maggioranza sui nuovi assessori. facebook
"Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandello". L'ultima uscita minatoria del sindaco di Terni Stefano Bandecchi durante un'assemblea nella sede della Regione Umbria. #Pietre @repubblica x.com