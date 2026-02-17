Stefano Bandecchi rinviato a giudizio | Evasione fiscale da 20 milioni di euro

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un procedimento penale dopo che la procura di Roma lo ha rinviato a giudizio per evasione fiscale. La causa è un presunto mancato pagamento di circa 20 milioni di euro, accumulati tra il 2018 e il 2020, durante il suo periodo di gestione di alcune aziende. La vicenda riguarda anche controlli fiscali condotti negli uffici di alcune sue società.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. Oltre a Bandecchi, leader di Alternativa popolare, andranno a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società.

