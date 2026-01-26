Evasione fiscale sequestro da oltre due milioni di euro a un imprenditore

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di oltre due milioni di euro a carico di un imprenditore ternano, coinvolto in un’indagine per evasione fiscale nei settori immobiliare e creditizio. I ricorsi della difesa sono stati dichiarati inammissibili, consolidando la procedura avviata dalle autorità. Questo caso evidenzia l’attenzione delle istituzioni sulla lotta all’evasione fiscale e sull’efficacia delle misure di contrasto.

Le indagini avevano passato al setaccio i periodi d'imposta dal 2015 al 2021, con la contestuale esecuzione di 25 attività ispettive nei confronti di altrettanti contribuenti, consentendo di appurare "come lo stesso gestisse personalmente e direttamente dagli uffici ternani l'operatività di tutte le società risultate evasori totali". L'imprenditore è stato denunciato per omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Terni aveva emesso una misura cautelare preventiva per l'importo di circa 2,1 milioni di euro tra soldi presenti su diversi conti correnti e beni immobili.

