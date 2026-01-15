Sicurezza sul lavoro Milano prima per decessi e infortuni | i dati provincia per provincia

La sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità costante, anche a livello regionale. A Milano, sebbene la regione Lombardia si distingua per un rischio complessivamente basso, la provincia continua a registrare il numero più elevato di decessi e infortuni. Analizzare i dati provincia per provincia permette di individuare aree di miglioramento e promuovere interventi mirati per la tutela dei lavoratori.

La Lombardia si conferma tra le regioni italiane con il più basso rischio di mortalità sul lavoro, ma continua a registrare il numero assoluto più elevato di decessi. È quanto emerge dall’ultima mappatura dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering, che ha analizzato l’incidenza degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Approvata la nuova Strategia Nazionale per salute e sicurezza sul lavoro, Schillaci “Ridurre drasticamente infortuni e decessi”

Leggi anche: Mercato immobiliare, la tipologia più richiesta? Il trilocale, ma Milano fa eccezione. I dati in Lombardia, provincia per provincia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, La Russa a cerimonia agente Savarino: esempio da ricordare; Esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e decreto sicurezza; Olimpiadi Milano-Cortina, addetto alla vigilanza morto nel gelo; Due scioperi in una settimana a Milano, dopo i treni i mezzi Atm: gli orari di metro, bus e tram.

Milano 8a per qualità della vita, ma in sicurezza è bocciata - E' una fotografia in chiaro scuro quella del capoluogo lombardo scattata dalla 36esima edizione della ... ansa.it

Sicurezza, arrivano 3.500 nuovi poliziotti: da Milano a Bologna e Firenze, i numeri città per città - Il ministro Piantedosi: “Manteniamo gli impegni presi con i cittadini, 42. quotidiano.net