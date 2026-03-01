Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la proclamazione del vincitore, che è Sal Da Vinci. La sua canzone, intitolata

Dopo tanto penare e votare, il Festival di Sanremo 2026 ha il suo vincitore. È Sal Da Vinci, che con la sua Per sempre sì ha sbaragliato la concorrenza dei favoriti della vigilia e conquistato il gradino più alto del podio sanremese dopo Olly. Il cantante ha battuto in finale, nello scontro decisivo a cinque, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e il duo Fedez e Masini. Ecco la classifica finale. Come si è arrivati alla scelta del vincitore. Nella serata finale i 30 Big si sono esibiti e sono stati votati dal pubblico attraverso il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Il risultato è stato aggregato a quelli della prima, seconda e terza serata, al fine di determinare una classifica delle 30 canzoni in gara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026

