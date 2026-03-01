Chi è Sal Da Vinci il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026

Sal Da Vinci ha vinto la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con il brano

È Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì il cantante vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Si tratta di uno degli artisti più in voga del momento, soprattutto dopo il grande successo di Rossetto e caffè. Ma quali sono le canzoni e la carriera? E le origini e la vita privata? Ecco tutte le informazioni. Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York il 7 aprile 1969 ma cresce artisticamente e umanamente a Napoli, città con cui mantiene un legame fortissimo e che rappresenta il cuore della sua produzione musicale. Figlio del celebre cantante e attore Mario Da Vinci, debutta giovanissimo nel mondo dello spettacolo, muovendosi fin da subito tra musica, teatro e cinema. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'intervista a Sal Da Vinci - Festival di Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026? È lotta fra Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez con Masini e SayfFra pochissimi minuti si scoprirà il vincitore di Sanremo 2026. Il nome è fra questi cinque cantanti: Sal Da Vinci, Sayf, Arisa, Ditonellapiaga e Fedez con Masini. Dopo le esibizioni dei tutti i 30 Bi ... iodonna.it

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore ... editorialedomani.it

Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo. #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com