Scoperto a spacciare nel cuore della città | arrestato straniero di 27 anni

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo gambiano di 27 anni per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città. Il soggetto, irregolare e con precedenti, è stato fermato durante un’operazione di controllo, risultando inoltre coinvolto in resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni pubblici. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga in aree centrali.

