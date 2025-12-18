Arrestato 53enne di Avellino per maltrattamenti in famiglia | condannato a 2 anni

Un uomo di 53 anni di Avellino è stato arrestato e condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’intervento della Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura locale, dopo che la sentenza definitiva ha confermato la sua colpevolezza. L’episodio sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime e nel contrasto alla violenza domestica.

