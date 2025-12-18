Arrestato 53enne di Avellino per maltrattamenti in famiglia | condannato a 2 anni
Un uomo di 53 anni di Avellino è stato arrestato e condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’intervento della Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura locale, dopo che la sentenza definitiva ha confermato la sua colpevolezza. L’episodio sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime e nel contrasto alla violenza domestica.
Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza per la carcerazione disposta dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 53 anni di Avellino, riconosciuto colpevole, dopo la sentenza definitiva, del reato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: "Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale": 34enne condannato a 4 anni di reclusione
Leggi anche: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: 53enne di Chieti condannato a 2 anni per maltrattamenti
Maltratta l’anziana madre per soldi: arrestato un cinquantenne avellinese - E’ il motivo per cui un cinquantenne avellinese e’ stato tratto in arresto da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che hann ... msn.com
“Liberatemi da quest’uomo”: 53enne picchiata in strada dal compagno a Milano, arrestato 64enne - Una donna di 53 anni ieri pomeriggio, martedì 28 ottobre, è stata aggredita dal compagno in piazza Monte Falterona, a Milano. fanpage.it
Arrestato dai Carabinieri un 53enne per evasione - facebook.com facebook
Forano, evade dai domiciliari e viene sorpreso sulla strada: 53enne arrestato dai Carabinieri x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.