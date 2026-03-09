Consigliere di parità i sindacati | Rischio arretramento delle tutele

Cgil, Cisl e Uil Lombardia hanno espresso preoccupazione per il nuovo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, che riguarda il recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento. I sindacati temono un possibile arretramento delle tutele esistenti nel settore, sottolineando il rischio che le nuove normative possano influire negativamente sui diritti dei lavoratori. La questione riguarda il ruolo del consigliere di parità e le misure di tutela in atto.

L’ALLARME. Cgil, Cisl e Uil Lombardia esprimono forte preoccupazione per lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo per il recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento. Il provvedimento prevede infatti la soppressione delle consigliere di parità regionali e territoriali, con il trasferimento delle loro competenze a un nuovo organismo centrale con sede a Roma. In Lombardia, nonostante risorse spesso limitate, le consigliere di parità regionali e territoriali hanno svolto un ruolo importante di ascolto, consulenza e accompagnamento, oltre a promuovere iniziative per la parità di genere. In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil sono stati organizzati momenti di formazione, convegni e accordi territoriali per contrastare le discriminazioni nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

