Alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di modifica costituzionale che stabilisce che le massime cariche istituzionali possano essere ricoperte esclusivamente da cittadini italiani nati nel paese. La proposta riguarda le posizioni di maggiore rappresentanza e responsabilità nelle istituzioni pubbliche. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui soggetti coinvolti è ancora stato comunicato.

Una modifica costituzionale mirata a riservare le massime cariche istituzionali ai soli cittadini italiani per nascita è stata presentata alla Camera dei Deputati. I proponenti, tra cui Andrea Barabotti e Gianangelo Bof, intendono modificare gli articoli 63, 84, 92 e 122 della Carta fondamentale per garantire un legame originario con. La proposta nasce in risposta a flussi migratori significativi e a un andamento demografico negativo che preoccupa i legislatori. L’iniziativa mira a stabilire che solo chi possiede la cittadinanza per nascita possa accedere alla Presidenza della, alla guida del Senato, al vertice del Consiglio e alla presidenza delle Giunte regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

