Barabotti | Cariche pubbliche solo agli italiani

Il deputato della Lega, Barabotti, ha affermato che le cariche pubbliche devono essere riservate agli italiani, spiegando che questa scelta deriva dalla volontà di tutelare l’identità nazionale. Durante un comizio, ha sottolineato che i ruoli chiave in ministeri, Parlamento e Regione devono andare solo a chi ha un legame diretto con l’Italia. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri politici, alcuni criticando la sua posizione come troppo esclusiva. Barabotti ha poi aggiunto che questa misura potrebbe rafforzare il senso di appartenenza nel paese.

Il deputato della Lega: «I ruoli apicali nei ministeri, in Parlamento, nell'esecutivo e in Regione devono essere affidati a chi possiede un legame originario con la nazione». Vi ricordate di Cécile Kyenge, nata in Congo, ministro per l'Integrazione nel governo Letta del 2013? Ecco, se anche volesse, questa signora, non potrebbe mai diventare presidente del Consiglio, del Senato o tantomeno presidente della Repubblica e nemmeno governatore di Regione. Sarebbe così se passasse la proposta di legge del deputato della Lega, Andrea Barabotti (40 anni, militante da quando ne aveva 22), con la quale vorrebbe «preservare l'identità nazionale, la continuità istituzionale e la fedeltà verso la Repubblica».