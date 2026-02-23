Primavera alle porte a Novara | tempo stabile e massime in rialzo nell' ultima settimana di febbraio

Il clima mite e le temperature in crescita hanno portato un'ondata di caldo anomalo a Novara, causata dall'anticiclone che si è stabilizzato sulla regione. Le giornate soleggiate e le massime che si avvicinano ai 20 gradi hanno anticipato l’arrivo della primavera. Questi cambiamenti si sono fatti sentire già da alcuni giorni, portando molti a uscire di casa con abiti più leggeri. La stagione calda sembra ormai alle porte con un’intensa fase di consolidamento.

Settimana con l'anticiclone e clima primaverile nel novarese e Vco. Le previsioni di 3B Meteo La primavera è alle porte: a Novara e provincia, e nel Vco, sarà una settimana, l'ultima di febbraio, caratterizzata da tempo stabile e temperature in aumento, con massime che sfioreranno i 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "l'anticiclone si è ormai impossessato dell’Europa centro-occidentale, compresa l'Italia, e la nuova settimana sul Piemonte comincia all'insegna della stabilità atmosferica. Correnti miti che affluiscono all'interno della struttura di alta pressione favoriscono inoltre condizioni climatiche primaverili, con temperature massime diffusamente e ampiamente oltre i 15°C in pianura". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Meteo in Lombardia, nell’ultima settimana di febbraio brilla la primavera ma attenti alla nebbiaLa nebbia intensa ha ridotto la visibilità nelle prime ore del mattino, complicando la viabilità in Lombardia.

Meteo, l'ultima settimana di febbraio porta un assaggio di primavera: salgono le temperature LE PREVISIONIIl cambiamento del tempo di questa settimana deriva dall'arrivo di una massa d’aria calda proveniente dal Sud.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ultimi giorni di freddo, assaggio di primavera alle porte; Alta pressione alle porte, arriva la primavera? Le previsioni meteo in Emilia-Romagna; 7 interior trend che rivoluzioneranno le nostre case in primavera; A Torino un weekend di primavera: sole e 18 gradi, ma è rischio forte valanghe.

Primavera alle porte: 5 superfood per ritrovare energia e preparare il corpo al cambio di stagioneScopri 5 preziosi superfood per affrontare con energia l'arrivo della primavera e il contributo scientifico di un esperto. corrierenazionale.it

Meteo, attenzione alle apparenze: la PRIMAVERA è alle porte(METEOGIORNALE.IT) Troppe volte, durante l’Inverno, abbiamo reputato le dinamiche atmosferiche in grado di stravolgere ... msn.com

State cercando un’idea colorata e divertente per accogliere la primavera alle porte Sul nostro sito sono disponibili le schede “color by number” con le nostre composizioni fiorite, per esercitarsi con le prime addizioni. Le matrici sono disponibili gratuitament - facebook.com facebook