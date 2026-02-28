Moto fuori strada ad Agazzano 68enne sbalzato a terra | trasportato a Parma

Nel pomeriggio del 28 febbraio, sulla strada provinciale 33 di Agazzano, in località Castano, una motocicletta è uscita di strada e un uomo di 68 anni è stato sbalzato a terra. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi.

Moto fuori strada ad Agazzano, arriva l'eliambulanza. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 28 febbraio, sulla strada provinciale 33 di Agazzano, in località Castano. In sella alla moto un uomo di 68 anni, che ha perso il controllo del veicolo: il conducente è stato sbalzato al suolo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Come si sono salvati gli abitanti della casa esplosa ad Arezzo: “Sbalzato fuori insieme al letto”L'esplosione di ieri sera ad Arezzo non ha fatto vittime e solo uno dei tre occupanti dell'abitazione rimane ricoverato. Leggi anche: Scontro auto-moto, grave un 17enne sbalzato nel fosso Contenuti e approfondimenti su Moto fuori. Temi più discussi: Moto elettriche 2026: tutti i modelli e i prezzi, dalla A alla Z; Scontro auto-moto alla rotatoria di Mozzagrogna: ferito un sedicenne; Dorno, fuori strada in moto: ferito un uomo di 38 anni; Nuova Ducati DesertX, strada e fuori strada all’avventura. Moto fuori strada, martedì a San Marco i funerali di Peppe Coco«Come ha fatto a finire fuori strada?». «Com'è stato possibile?». «Che cosa sarà successo davvero?». Sono le domande che da ormai oltre 24 ore continuano a porsi familiari, parenti e amici di Giuseppe ... ilmessaggero.it Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 22enne ferito trasportato al Ca' Foncello con l’elisoccorsoPEDEROBBA - Incidente ieri notte, 23 maggio, alle 23.55 a Onigo di Pederobba, lungo via Vettore. Un ragazzo di 22 anni, residente ad Altivole, è rimasto ferito dopo essere uscito di strada mentre ... ilgazzettino.it CiaoComo. . CiaoComo Live - Le nuove aree di sosta fuori dal SantAnna per le moto e non solo…. Ci spiega tutto il comandante polizia locale di Montano Lucino Milko Tagliabue. Novità in vigore da qualche ora: le immagini con noi E c’è anche lo s - facebook.com facebook