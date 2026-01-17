Ad Agazzano nasce l' associazione Case Paveri | Valorizzazione del patrimonio locale

È ufficialmente costituita "Casa Paveri Associazione Culturale Aps", nuova realtà di promozione sociale nata a fine ottobre 2025 con l’obiettivo di valorizzare la cultura, la musica, il teatro, la storia e l’arte del territorio della Valluretta. L’associazione prenderà ufficialmente contatto con la comunità e le istituzioni sabato 31 gennaio 2026, alle 10 nella Sala Consigliare del Municipio di Agazzano. L'associazione Casa Paveri si propone di organizzare iniziative culturali rivolte sia ai residenti della Valluretta sia a tutti coloro che desiderano scoprirla, attraverso eventi musicali dal vivo, spettacoli teatrali, passeggiate guidate, visite culturali e progetti di valorizzazione del patrimonio locale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

