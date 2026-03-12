Soldati russi hanno preso di mira le case degli ucraini, sequestrandole e disattivando le utenze. Questa pratica è stata confermata come approvata dal Cremlino. Le comunità locali si trovano ad affrontare non solo i bombardamenti, ma anche azioni che colpiscono direttamente le abitazioni civili. La situazione si caratterizza per le misure che coinvolgono la sfera domestica degli ucraini.

Il popolo ucraino subisce costanti bombardamenti dalla Russia, ma anche angherie legate alle proprie abitazioni. Come riporta il Kyiv Independent, l’esercito di Mosca scollega gli appartamenti dalle utenze e li confisca arbitrariamente, come accaduto a Mariupol. A rendere nota questa pratica è stato il National Resistance Center ucraino, sottolineando che «la disconnessione dai servizi diventa la prima fase del meccanismo per la ridistribuzione immobiliare». Ai proprietari viene detto di contattare Energosbyt Donetsk, ossia il fornitore russo che è controllato dalle proxy dell’Oblast di Donetsk. Per ripristinare il servizio, i residenti devono riemettere tutta la documentazione necessaria e fornire informazioni sulle persone che vivono e sono registrate nelle case. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Soldati russi sequestrano le case degli ucraini e staccano le utenze: il metodo approvato dal Cremlino

