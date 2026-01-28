Nyt | quasi due milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti in guerra
Quasi due milioni di soldati russi e ucraini sono rimasti uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di conflitto. Secondo un rapporto della Nyt, il numero si avvicinerà ai due milioni entro la prossima primavera. La guerra continua a mietere vittime e a lasciare un segno profondo tra le fila di entrambe le nazioni.
Il numero di soldati ucraini e russi uccisi, feriti o dispersi durante i quasi quattro anni di guerra è destinato a raggiungere i due milioni entro la prossima primavera. Lo riporta il New York Times citando uno studio pubblicato dal Center for Strategic International Studies, secondo il quale quasi 1,2 milioni di soldati russi e 600.000 soldati ucraini sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi, portando così il bilancio vicino a 1,8 milioni. Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto nella notte 75 droni ucraini sopra il territorio russo. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
