Il modernissimo esercito di Mosca avanza… a cavallo | droni ucraini disarcionano i soldati russi video
Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce. Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. I video diffusi dalle forze armate ucraine e rimbalzati su decine di profili X mostrano fase ‘inedite’ del conflitto. Le clip mostrano soldati russi che si spostano a cavallo nelle zone innevate, per operazioni d’attacco contro la 92esima brigata ucraina. Le forze di Kiev rispondono con i droni, che colpiscono agevolmente l’improvvisata cavalleria. Uno dei video mostra un drone che punta dritto verso un soldato russo. Il cavallo disarciona il militare che cade a terra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
