Al Senato si è tenuto l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, durante il quale il ministro dell’Agricoltura ha sottolineato come la necessità di gestire in modo efficace questa risorsa sia ormai condivisa anche in aree tradizionalmente meno esposte a criticità idriche. È stato inoltre ricordato il Piano Mattei e l’impegno di Sogesid nel settore.

Oggi l’esigenza di utilizzare al meglio una risorsa preziosa come l’acqua è particolarmente avvertita, anche in aree che in passato non erano abituate ad affrontare criticità di questo tipo. In questo senso, le risposte possono arrivare anche da quei Paesi che, sul piano delle tecnologie, dell’innovazione e della ricerca, hanno compiuto progressi molto significativi”. È quanto ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione dell’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, promosso da Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato. L’acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sogesid. Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura: "Cresce l'esigenza di utilizzare al meglio una risorsa preziosa come l'acqua"

Al Senato l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, il Piano Mattei e l’impegno di SogesidL’acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori.

