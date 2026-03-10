Convegno Sogesid al Senato su La risorsa acqua in Italia e in Africa

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 10.00 si svolge al Senato, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il convegno intitolato “La risorsa acqua in Italia e in Africa”. L’evento è promosso da Sogesid S. e affronta il tema della gestione delle risorse idriche nei due territori. La discussione coinvolge rappresentanti istituzionali e esperti del settore.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 10.00, al Senato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, si terrà il convegno “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, promosso da Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato. L’evento si colloca nel solco del Piano Mattei, che pone l’acqua e le infrastrutture sostenibili tra gli assi portanti della cooperazione tra Italia e Paesi africani. L’incontro offre l’opportunità per avviare un confronto tra le massime autorità istituzionali competenti e i vertici delle principali realtà industriali e operative attive nel settore idrico. La sostenibilità della risorsa idrica rappresenta una delle principali sfide strategiche del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Convegno Sogesid al Senato su “La risorsa acqua in Italia e in Africa” Articoli correlati Leggi anche: Trasporti: 'dal ricordo all'azione', giovedì convegno al Senato su vittime incidenti Acqua, una risorsa preziosa: ecco la mostra dedicataUna mostra immersiva dedicata all'acqua, dall'origine della vita alla condizione ambientale attuale, ponendo uno sguardo al futuro Le mostre hanno la...