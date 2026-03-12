Soft clubbing sagra di San Giuseppe e l' iconico party a base di musica house | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana ci saranno diversi appuntamenti in città tra cui il primo evento di soft clubbing, una nuova tendenza che sta spopolando in Italia. Si svolgeranno anche la tradizionale sagra di San Giuseppe e un famoso party dedicato alla musica house. Tra DJ set, specialità locali e momenti di svago, il programma promette di offrire un mix di divertimento e tradizione per tutti i gusti.

In una storica caffetteria del centro storico si balla la mattina. A Monreale un percorso culinario celebra le eccellenze locali. Il Country ospita Defected. E ancora: al Jolly una delle voci più celebri dell’animazione italiana e la regina dello swing al Santa Cecilia. Tutti gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi Dj set, “sfince” e cappuccino gli ingredienti del fine settimana alle porte. In città è in programma il primo evento di soft clubbing, nuova tendenza che sta facendo ballare tutta Italia la mattina. Al Country è in programma l’iconico party Defected e a Monreale inaugura la prima sagra di San Giuseppe dove sarà possibile gustare i dolci simboli della festa religiosa e non solo quelli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

