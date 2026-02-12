Party di Carnevale gli impressionisti in mostra a Palazzo Reale e San Valentino | cosa fare nel weekend

Questo weekend tra Carnevale e San Valentino, a Milano ci sono tante cose da fare. Al Palazzo Reale è in corso una mostra sugli impressionisti, perfetta per chi ama l’arte. Nel frattempo, le strade si riempiono di maschere e carri per il Carnevale, mentre in città si organizzano eventi e feste per celebrare anche San Valentino. Insomma, due occasioni diverse ma entrambe molto sentite in questo fine settimana.

Non solo feste in maschera, in programma l'esposizione dedicata a Monet e alla Normandia e diversi appuntamenti per la Festa degli innamorati. E ancora: al Biondo Maria Paiato interpreta Riccardo III, mentre ai Cantieri va in scena Sponde. Ecco tutti gli eventi che abbiamo selezionato per voi San Valentino e Carnevale: sono ben due le feste che cadranno nel fine settimana che va dal 13 al 15 febbraio. Gli eventi per gli innamorati e le feste in maschera la faranno quindi da padrone, ma non mancheranno nemmeno i tour, le mostre e i concerti. Il weekend alle porte sarà infatti il primo in cui sarà possibile visitare l’esposizione dedicata agli impressionisti, inaugurata solo pochi giorni fa a Palazzo Reale; ai Cantieri culturali della Zisa nuovo appuntamento con Sponde Sonore e al Politeama a salire sul palco sarà una delle direttrici d’orchestra più note della scena internazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palazzo Reale

Sono passati più di 150 anni da quel 1874, quando 31 artisti, esclusi dal mondo dell’arte ufficiale, si riunirono per organizzare una mostra che avrebbe cambiato il modo di vedere la pittura.

La mostra “Tesori impressionisti” apre al Palazzo Reale di Palermo, portando in città capolavori di Monet, Renoir e altri artisti del movimento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palazzo Reale

Argomenti discussi: Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Feliz Carnival, festa di Carnevale a Tor di Quinto; La musica protagonista del Carnevale di Venezia: grandi appuntamenti per i giovani tra Arsenale e Forte Marghera; Carri in cartapesta, maschere e party: tutti gli eventi di Carnevale a Palermo e provincia.

ChorusLife: spettacolo di giocoleria, truccabimbi gratis e tanti eventi per il CarnevaleGLI EVENTI. «Carnival on ice», baby dance, acrobazie ed equilibrismi tra gli eventi di Carnevale anche in ChorusLife da venerdì 13 febbraio. Maschere, musica, animazione e spettacoli: a ChorusLife arr ... ecodibergamo.it

Scherzi, maschere e coriandoli, per Carnevale feste e sfilate tradizionali in tutto il PiemonteAlla Reggia di Venaria i teatranti coinvolgono i visitatori negli spettacoli. Stasera al Dorado si servono red beans and rice come a New Orleans ... torino.repubblica.it

Monet e la Normandia, l'arte impressionista sbarca a Palazzo Reale. Oltre cento opere del movimento esposte nelle sale Duca di Montalto. #ANSA facebook

Monet e la Normandia, l'arte impressionista sbarca a Palazzo Reale. Oltre cento opere del movimento esposte nelle sale Duca di Montalto. #ANSA x.com