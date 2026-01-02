Sagra della ricotta Re Magi e il musical Frozen | cosa fare nel weekend fino all' Epifania

Il weekend fino all’Epifania offre numerose opportunità per continuare a vivere le tradizioni e scoprire eventi culturali. Tra la Sagra della ricotta, le celebrazioni dei Re Magi e il musical Frozen, ci sono occasioni per trascorrere momenti piacevoli in compagnia, tra musica, teatro e tradizioni locali. Una proposta per chi desidera mantenere vivo lo spirito natalizio prima di concludere le festività.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.