Centrodestra e società civile vincenti | D’Agostino rilancia

Il centrodestra ha tenuto il suo primo incontro ufficiale dopo settimane di attese. I rappresentanti dei partiti hanno confermato l’intenzione di presentarsi uniti alle prossime elezioni a livello cittadino. D’Agostino ha rilanciato la volontà di rafforzare la coalizione, puntando a coinvolgere anche la società civile. La riunione ha mostrato compattezza, con l’obiettivo di condividere strategie e rafforzare la presenza alle urne.

Il primo incontro dei partiti di centrodestra, che a piu riprese avevo sollecitato, è servito a ribadire l'intenzione della coalizione a presentarsi unita alla città in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Non si tratta soltanto di un auspicio condiviso, ma della risposta data alla Città che reclama a gran voce un'amministrazione efficiente, lungimirante, davvero degna di un Capoluogo di provincia". Così Angelo Antonio D'Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia che ribadisce come Avellino abbia " bisogno di coesione. E i segretari del centrodestra- prosegue- si sono intesi sulla necessità di concorrere uniti alla definizione di un programma che risponda alle esigenze degli avellinesi e alla loro voglia di veder rinascere la Città.

Nel panorama politico locale, il centrodestra si presenta con diverse opzioni per la candidatura a sindaco, tra cui nomi come Castagnoli, Cangini o una figura femminile proveniente dalla società civile.

