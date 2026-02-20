Società Storica si parla di Francesco Redi scienziato e medico di corte

Francesco Redi, scienziato e medico di corte, è al centro di una prossima conferenza organizzata dalla Società Storica di Arezzo. La discussione si concentrerà sul suo ruolo come archiatra granducale e sulle sue ricerche pionieristiche, che hanno rivoluzionato la comprensione della biologia. Durante l’evento, verrà analizzato anche il suo impegno nel combattere le malattie e la sua influenza nel mondo scientifico del XVII secolo. La serata offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e le opere di Redi, attraverso documenti storici e testimonianze.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Sarà Francesco Redi, scienziato ed archiatra granducale, il medico aretino di cui si parlerà nel prossimo incontro del ciclo di conferenze organizzato dalla S ocietà storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. L’appuntamento è per martedì 24 febbraio alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, relatrice Lorella Mangani. Francesco Redi (1626-1697) fu un originale protagonista del rinnovamento della scienza e della cultura che ebbe nella Toscana del Seicento un centro di elaborazione e propulsione di primaria importanza. La professione e la cultura medica erano solo un aspetto della poliedrica fisionomia dello scienziato aretino, che fu innanzitutto seguace del metodo galileiano applicato all’indagine sulla vita, per cui fornì contributi rivoluzionari su temi come la generazione dei viventi, parassitologia e tossicologia, indagine anatomica e zootomica, gettando le basi della nascita della biologia moderna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Società Storica, si parla di Francesco Redi, scienziato e medico di corte Leggi anche: Alessandro Garofoli parla di Francesco Sforzi, medico ottocentesco Leggi anche: L’omaggio a Francesco Redi per i quattrocento anni dalla nascita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La democrazia fragile, ma resiliente. Perché il caso italiano parla al mondo; Bioresine, Axia Investment entra nel capitale della piacentina Meba; Blog | L'Italia che invecchia: come sta cambiando la società per non emarginare gli anziani? - Alley Oop; La storica Hoepli in crisi: chiesta cig per 70 dipendenti. Società storica, si parla di Marchesi del Monte Santa MariaArezzo, 20 ottobre 2025 – Nuovo appuntamento del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica. Martedì 21 ottobre, alle 17,30, ... lanazione.it Dalla rinascita della Società Storica Varesina alla cartografia completa del comune: Ecco perchè Leopoldo Giampaolo dovrebbe essere tra i prossimi nomi del FamedioDirettore per vent'anni della biblioteca civica, ha fatto rinascere la società storica Varesina e fondato la rivista della società stessa. Fondamentala la sua monumentale Cartografia Varesina. L'app ... varesenews.it Già Professore Ordinario di Storia della Medicina presso l’Università degli Studi dell’Insubria e presidente della Società Storica Varesina, se ne va all'età di 79 anni LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/addio-al-professor-giuseppe-armocida-una-vit - facebook.com facebook