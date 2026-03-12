Durante l’ultima sfilata di Gucci, sotto la direzione artistica di Demna, i truccatori hanno presentato un look occhi molto marcato e drammatico, che ha attirato l’attenzione e diviso le opinioni. La passerella ha esibito smoky eyes decisi, segnando un ritorno di questo stile nel mondo della moda. La scelta di enfatizzare gli occhi ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e appassionati di beauty.

L’ultima sfilata firmata da Gucci sotto la direzione artistica di Demna ha generato un acceso dibattito pubblico, ma su un aspetto c’è consenso totale: il trucco occhi intenso e drammatico. Lo smokey eyes torna a dominare le passerelle del Fashion Week FW 2026, segnando una netta inversione rispetto alla precedente era del make-up invisibile. Siamo nel marzo del 2026 e l’estetica iper pulita lascia spazio a uno sguardo più ribelle che richiama direttamente gli anni ’90. Questo ritorno non è casuale ma risponde a un bisogno di autenticità in un momento storico in cui la perfezione controllata inizia a stancare. Il fascino risiede nella sua capacità di evocare notti lunghe ed energia, trasformandosi senza perdere la propria identità iconica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smokey eyes: il ritorno ribelle che uccide il make-up

Articoli correlati

Clean girl addio: il trend del 2026 è il second day smokey eyesCome dice il nome, il second day smokey eyes è il trucco del giorno dopo, quello che dona un’aria grunge e ci riporta ai tempi di Effy Stonem di...

Gli smokey eyes marroni sono perfetti, da mattina a seraDopo il travolgente successo della MUA Nina Park, gli smokey eyes marroni tornano ad essere un must have del make up.

How To Change Your Eye Shape With Makeup | Elena Rachitskaya

Contenuti e approfondimenti su Smokey eyes

Argomenti discussi: Emma Marrone ad Amici: il look total black da copiare subito per un mix di grinta e classe. Mini dress, il ritorno dei boots e makeup...

Il ritorno dello smokey eyes: eleganza e audacia per l’autunno 2025L’autunno 2025 segna il trionfale ritorno dello smokey eyes, un classico del trucco occhi che quest’anno si reinventa con sfumature più sofisticate. Non più il tradizionale nero opaco, ma una ... grazia.it

Kate Middleton, smokey eyes e onde old Hollywood per il suo ritorno pubblicoL’arrivo della principessa, attesissima dai presenti e dal pubblico, è stato come sempre regale, condito da immancabili sorrisi e una luce che non si è affievolita nemmeno nei giorni bui del suo ... vanityfair.it