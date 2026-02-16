Gli smokey eyes marroni sono diventati un must perché donano un look elegante e versatile, adatto dall’alba fino a sera. Questi trucchi richiedono pochi passaggi e si adattano facilmente a diverse occasioni. Per esempio, molte influencer italiani li scelgono anche per le uscite diurne, grazie alla loro capacità di valorizzare lo sguardo senza sembrare troppo pesanti.

Smokey eyes, dall'inglese occhi fumosi: il termine evoca all'istante un'atmosfera ben precisa, oscura e misteriosa. Quando pensiamo a questa tipologia di trucco, è immediata l'associazione con uno make up look che intensifica e dà profondità allo sguardo. Dall'originale nero, o meglio grigio come la cenere che si utilizzava sugli occhi, siamo giunti oggi a varianti più versatili e facili da indossare, come lo smokey eyes marrone. Un trucco occhi da sogno! Nato agli inizi del Novecento sull'onda dell'orientalismo che stava conquistando l'Europa, questo trucco occhi ricordava quello di personaggi come Cleopatra o la Sherazade delle Mille e una notte che le attrici impersonavano.

© Amica.it - Gli smokey eyes marroni sono perfetti, da mattina a sera

Il trend del 2026, il second day smokey eyes, si ispira all’effetto del trucco del giorno dopo, conferendo un look grunge e naturale.

I patch in gel con acido ialuronico rappresentano una soluzione pratica e efficace per contrastare borse e occhiaie.

Foolproof Smokey Eye for Beginners: No Brushes Required

