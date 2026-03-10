Così una banda rubava dei farmaci oncologici salvavita VIDEO

Questa mattina, i carabinieri della compagnia Napoli Vomero e di altre unità hanno eseguito dieci misure cautelari nei confronti di una banda accusata di aver rubato farmaci oncologici salvavita. Le misure sono state disposte dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura locale. Le operazioni si sono svolte tra Napoli, Melito e Catania.

