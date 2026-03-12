Sisma del 2023 | Governo stanzia risorse per restauro e ricostruzione di 4 chiese perugine

Il governo ha stanziato quasi sei milioni di euro per il restauro e la ricostruzione di quattro chiese nel territorio di Perugia colpito dal terremoto del 2023. L’annuncio è stato dato dal consigliere comunale, che ha ringraziato il governo Meloni e il Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, per aver dedicato risorse alle esigenze dei territori umbriani colpiti dal sisma.

L'annuncio del dirigente e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mencaglia che ha fatto il punto sui fondi stanziati dal Governo Meloni per luoghi di culto danneggiati nel perugino. Ecco quali sono Le chiede finanziate sono: Santa Maria Maddalena a Cenerente – 787.482 euro; San Giovanni Battista e San Michele a Coltavolino – 1.294.160 euro; Santa Maria della Misericordia a Rancolfo – 1.506.037 euro; Santa Teresa degli Scalzi – 2.204.108 euro. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Ricostruzione, l'Umbria accelera: 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023Dalla Madonna della Neve a Santa Teresa degli Scalzi: stanziati i fondi (max 10% del valore) per la progettazione degli interventi nelle zone di... Dissesto, governo Schifani stanzia 62 milioni: "Risorse importanti per la tutela del territorio"La giunta Schifani approva la riprogrammazione del Psc per finanziare progetti contro il rischio idrogeologico e l’erosione costiera. Approfondimenti e contenuti su Sisma del 2023 Governo stanzia risorse... Temi più discussi: Castelli nel terzo anniversario del sisma di Umbertide. Approvata nuova ordinanza per accelerare la ricostruzione; Sisma 2023, verso la ricostruzione: a maggio il primo cantiere e 470 milioni per il territorio; Incontro per la ricostruzione; Ricostruzione, l'Umbria accelera: 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023. Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regoleAl posto del CAS un nuovo sostegno per le famiglie con abitazioni inagibili nelle Marche e in Umbria: importi requisiti e richieste Dichiarazioni sost. entro il 31.3 ... fiscoetasse.com A tre anni dal sisma del 9 marzo 2023 a Umbertide, Gubbio e PerugiaIl 9 marzo 2026 segna il terzo anniversario del sisma che ha colpito i territori di Umbertide, Gubbio e Perugia. (ANSA) ... ansa.it Proprio il concetto di comunità (e la sua evoluzione in queste cinque decadi) sarà al centro del secondo appuntamento che l’Arcidiocesi di Udine propone per riflettere sull’eredità del sisma del 1976: domenica 15 marzo, alle 15.30, il teatro “Mons. Lavaroni” di - facebook.com facebook #Amatrice è un luogo che, anche dopo il sisma del 2016, continua ad attirare tanti viaggiatori per le bellezze paesaggistiche e per le prelibatezze locali. Segnaliamo la 1^Giornata Internazionale dell’Amatriciana dal 6 all'8 marzo 2026 visitlazio.com/amatrice/ # x.com