Dissesto governo Schifani stanzia 62 milioni | Risorse importanti per la tutela del territorio

Il governo di Schifani ha approvato oggi in giunta uno stanziamento di 62 milioni di euro. Le risorse serviranno a mettere in sicurezza il territorio, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico e all’erosione delle coste. La decisione mira a intervenire rapidamente per proteggere le zone più a rischio.

La giunta Schifani approva la riprogrammazione del Psc per finanziare progetti contro il rischio idrogeologico e l’erosione costiera. Le dichiarazioni dell'assessore regionale al Territorio e Ambiente “Con il provvedimento approvato oggi in giunta stanziamo risorse importanti per prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione delle coste. Il governo Schifani conferma l'impegno per la tutela del territorio dell'Isola e la difesa delle coste dopo i provvedimenti varati in favore dei Comuni colpiti dal passaggio del ciclone Harry”. Lo ha detto l'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, sull'approvazione in giunta della riprogrammazione di economie del Psc (Piano di sviluppo e coesione) per 62 milioni per finanziare progetti curati dall'assessorato del Territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

