Siracusa | 90g di hashish e due cartucce sequestrati

A Siracusa, nella zona nord, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato più di 90 grammi di hashish e due cartucce. L’operazione si è conclusa con il fermo di un uomo coinvolto nel traffico di droga. La polizia ha effettuato una perquisizione che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente e delle armi. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell’intervento.

Nel cuore della zona nord di Siracusa, gli agenti della Squadra Mobile hanno messo fine alla circolazione di oltre 90 grammi di hashish. L'operazione, svoltasi nei pressi di una palazzina nella zona alta della città, ha portato al sequestro anche di due cartucce calibro 16. Questo intervento non è un atto isolato ma si inserisce in un contesto più ampio di controlli finalizzati al contrasto del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti nel capoluogo aretuseo. La rimozione del materiale dalla disponibilità dei pusher della zona rappresenta un passo concreto verso la sicurezza urbana. Il territorio come campo di battaglia quotidiana. L'azione degli operatori della Questura di Siracusa ha colpito direttamente le dinamiche locali che spesso sfuggono all'occhio del cittadino comune.