sinner vola ai quarti di indian wells e oggi incontra tien

Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e oggi affronterà Tien. La sua qualificazione è arrivata dopo aver superato le precedenti sfide nel torneo. La partita di oggi rappresenta un nuovo step nel percorso del tennista. La sfida si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nella competizione.

Dopo aver battuto in due set il fenomeno brasiliano Joao Fonseca, Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 del 2026. Dall'altra parte della rete c'è l'americano Learner Tien, che Jannik ha incontrato solo una volta in carriera, battendolo. Dove vedere Sinner-Tien al Masters 1000 di Indian Wells 2006. Il match tra Jannik Sinner e Learner Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.

