Tennis Sinner batte Fonseca 7-6 7-6 e vola ai quarti di Indian Wells Adesso c' è Tien

Jannik Sinner ha vinto contro Joao Fonseca con due set 7-6, 7-6 in un incontro che lo ha portato ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Il tennista italiano, quattro volte campione del Grande Slam, ha battuto il giovane brasiliano in un match molto combattuto, concluso con due tie-break vittoriosi. Ora Sinner affronterà Tien nei quarti.

Il quattro volte campione del Grande Slam Jannik Sinner ha sconfitto la stella nascente brasiliana Joao Fonseca per 7-6 (86), 7-6 (74) in un match emozionante che ha proiettato l’italiano ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Il primo incontro tra il numero due del mondo e la rivelazione diciannovenne ha soddisfatto le aspettative, con una prestazione superba che ha suscitato applausi costanti da parte dell’enorme pubblico brasiliano. Sinner affronterà ora un’altra giovane grande promessa, il ventenne americano Learner Tien, per un posto in semifinale. La partita Fonseca ha affrontato l’italiano in un primo set teso, ma non è riuscito a capitalizzare la sua unica opportunità di palla break, mentre Sinner ne ha sprecate due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

