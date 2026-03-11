Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells | orario precedenti e dove vedere il match

Giovedì 12 marzo, nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner sfiderà l'americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000. Sinner torna in campo dopo aver superato le fasi precedenti, mentre Tien si prepara alla sfida dopo aver vinto i match precedenti. Il match si terrà nel primo pomeriggio e sarà visibile su alcuni canali di streaming dedicati al tennis.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Domani, giovedì 12 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta l'americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo agli ottavi contro Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell'ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming. Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L'unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando Jannik vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino. Sinner-Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

