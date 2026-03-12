Sinner-Tien oggi a Indian Wells | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi a Indian Wells si gioca il match tra Jannik Sinner e Learner Tien nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000. L'azzurro, numero 2 del ranking mondiale, affronta lo statunitense, che occupa la posizione 25 nel tabellone. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con l'obiettivo di raggiungere la semifinale del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000. Nel programma di giovedì 12 marzo l'azzurro, numero 2 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per un posto in semifinale. Sinner è reduce dalla vittoria con doppio tie-break negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell'ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming. Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L'unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando l'altoatesino vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

INDIAN WELLS: QUARTI DI FINALE DESIGNATI! Alcaraz vs Norrie Draper vs Medvedev Fils vs Zverev Sinner vs Tien

