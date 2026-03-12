sinner tien oggi a indian wells 2026 orario e dove vederla

Stasera si sfidano a Indian Wells il tennista italiano Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 2026. Sinner, numero due del ranking mondiale e del tabellone, affronta Tien, che occupa la posizione 21 dell’Atp. L’incontro si svolge sul campo principale del torneo, con inizio previsto nel tardo pomeriggio.

Jannik Sinner in campo questa sera per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro, n°2 del mondo e del seeding, affronta lo statunitense Learner Tien, salito alla posizione n°21 del ranking Atp. Il mancino classe 2005 di Irvine, California, è una delle rivelazioni del circuito. Lo scorso anno ha vinto l’ Atp 250 di Metz ed è arrivato in finale all’Atp 500 di Pechino mentre quest’anno si è spinto fino ai quarti di finale degli Australian Open. Nel 2025, inoltre, ha conquistato le Next Gen Atp Finals contro il belga Alexander Blockx. Tien arriva all’appuntamento con Sinner dopo aver sconfitto il connazionale Ben Shelton (testa di serie n°8) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie n°18), avversari con cui partiva da sfavorito, almeno per quanto riguarda la classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

