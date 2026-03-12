Oggi, nel giorno dei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner affronta l’americano Learner Tien in una partita trasmessa in diretta televisiva. La sfida si svolge giovedì 12 marzo, con orario e programma disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento in streaming. La partita rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti in questa fase del torneo.

Giovedì 12 marzo Jannik Sinner sarà in campo per giocare contro l’americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’azzurro affronterà il talentuoso mancino statunitense, in un confronto che si vuole vincere per proseguire nell’avventura e soprattutto per ritrovare quelle sensazioni che nel 2026 non si sono assaporate. Jannik è reduce dall’impegnativo ottavo di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, altro esponente di grande rilievo della nuova generazione. Una partita che si è decisa in due tie-break in cui l’altoatesino si è trovato in difficoltà, ma ha saputo comunque trovare le soluzioni, piegando la resistenza del sudamericano nei punti decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Tien oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

