Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells 2026 | orario e dove vederla

Oggi a Indian Wells si gioca la partita tra Jannik Sinner e Fonseca, valida per gli ottavi di finale. L’incontro è programmato per la notte italiana e sarà possibile seguirlo in diretta. I fan del tennis potranno vedere il match su canali e piattaforme che trasmettono l’evento dal deserto californiano. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo.

Torna in campo oggi 10 marzo, nella notte italiana, Jannik Sinner, impegnato negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, attuale numero 35 del mondo ma considerato da molti osservatori come il possibile futuro ‘terzo incomodo’ tra lo stesso Sinner e il numero uno del ranking, Carlos Alcaraz. Sinner arriva a questo match dopo la convincente vittoria nel turno precedente contro il canadese Denis Shapovalov (39), sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Il diciannovenne talento brasiliano ha sconfitto prima il belga Collignon (7-6 6-4), poi il russo Khachanov (4-6 7-6 6-4) cancellando due match point, e al terzo turno l’americano Paul lasciandogli solo 5 giochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

