Learner Tien si prepara a sfidare Sinner nei quarti di finale del torneo ATP di Indian Wells, il primo Masters 1000 dell’anno. Il tennista ha superato con successo le precedenti gare e si appresta a affrontare il suo avversario, mentre Tien ha dichiarato che Sinner potrebbe essere costretto a lasciare la racchetta a causa della sua determinazione.

Learner Tien continua nel suo percorso di crescita e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L'americano supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero diciotto, annullando anche due match point nel decimo gioco della partita. Nel post-partita lo statunitense si è soffermato sull'importante successo ottenuto e si è proiettato al confronto dei quarti di finale con Sinner. L'analisi sulla partita con Alejandro Davidovich Fokina: " È stata una partita durissima. Non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia.

© Oasport.it - Learner Tien attende Sinner ai quarti di Indian Wells: “Jannik può toglierti la racchetta da mano”

