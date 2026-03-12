Sinner-Tien a Indian Wells | a che ora e dove vedere il match dei quarti di finale

Jannik Sinner affronterà Learner Tien nei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells. L'incontro si svolgerà in un orario ancora da confermare e sarà visibile esclusivamente su Sky. I due tennisti si sfideranno in una partita che promette grande attenzione tra i fan del tennis. La sfida si terrà in un'arena dedicata al prestigioso evento californiano.

Jannik Sinner contro Learner Tien nei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells. L'incontro si potrà seguire solo su Sky. Il programma prevede Sinner-Tien alle ore 22 di giovedì 12 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando gioca Sinner ai quarti di finale di Indian Wells: data e ora del match contro TienDomani 12 marzo, non prima delle 19:00, Sinner sfiderà Tien nei quarti di finale di Indian Wells.

Quarti di fuoco a Indian Wells: Sinner-Tien, duello tra il re del cemento e il fenomeno USAPer la terza volta nelle ultime tre partecipazioni, l'azzurro è tra i primi otto del tabellone: sul suo cammino, adesso, trova lo statunitense, numero 23 del seeding che ha già eliminato dal torneo il ... rainews.it

Tien avversario di Sinner a Indian Wells: Ti toglie la racchetta di manoIl prossimo avversario di Sinner a Indian Wells spiega cosa significhi giocare contro Jannik: Quando è in giornata può quasi toglierti la racchetta di mano. Colpisce la palla in modo incredibile. Sar ... sport.sky.it

Sinner sfida il talento di casa Tien: in palio la semifinale a Indian WellsL'azzurro parte con i favori del pronostico contro la rivelazione americana, ma i bookmaker avvertono: attenzione alla solidità del giovane californiano #Sinner #JannikSinner #LearnerTien - facebook.com facebook

Indian Wells, il programma di giovedì 12 marzo: Sinner-Tien alle 21 x.com