Alle 21, si svolge il match tra Sinner e Tien nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner cerca di raggiungere la sua terza semifinale a questo torneo. La partita rappresenta l’ultimo turno prima delle semifinali, con il pubblico che attende di vedere chi avanzerà in questa fase decisiva. La sfida si svolge sulla terra battuta californiana.

Non è ancora stato comunicato l'orario di inizio del quarto di finale tra Sinner e Tien. Nel quarto di finale di Indian Wells i due tennisti si troveranno faccia a faccia per la seconda volta. L'unico precedente, la finale di Pechino di ottobre 2025, ha visto imporsi Sinner in due set (6-2 6-2). La sfida tra Sinner e Tien, così come il resto delle partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in esclusiva sui canali SkySport o in streaming su Now. Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 21 Sinner-Tien: Jannik insegue la terza semifinale a Indian Wells

Articoli correlati

Sinner-Tien, ora Jannik punta a un posto in semifinale a Indian Wells: il pronosticoDopo aver battuto il giovane brasiliano Joao Fonseca, ecco nei quarti per l'azzurro un altro giovane emergente: americano già ko in finale a Pechino...

Sinner-Tien in diretta LIVE: Jannik in campo per i quarti del torneo di Indian WellsSinner sfida Tien nei quarti di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000...

Altri aggiornamenti su LIVE Dalle 21 Sinner Tien Jannik...

Temi più discussi: Sinner Tien all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Live Learner Tien - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/03/2026; Sinner-Tien oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match dei quarti di finale; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00.

Indian Wells, Sinner-Tien: gli aggiornamenti LIVE dalle 21Jannik Sinner (n.2 ATP) e Learner Tien (n.27) si sfidano per un posto al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione sui campi in cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden, in California ... sport.tiscali.it

Sinner-Tien in diretta LIVE: Jannik in campo per i quarti del torneo di Indian WellsJannik Sinner contro Learner Tien a Indian Wells per la partita dei quarti di finale del torneo 1000. L'incontro non inizierà prima delle ore 21 italiane (le 13 in California). Sinner, numero 2 del ... fanpage.it

Sinner contro l’americano Tien, quarti di finale dell’Indian Wells. Tutta l’Italia vuole tornare a vederti trionfare. Alè Jannik - facebook.com facebook

ATP Indian Wells, preview e quote di Sinner-Tien: Jannik a caccia della semifinale x.com