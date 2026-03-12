Il prossimo avversario di Jannik Sinner nei quarti di Indian Wells è allenato da Michael Chang. Durante un'intervista, Tien ha commentato le capacità di Sinner, affermando che possiede colpi così potenti da poter quasi strappare la racchetta dalle mani. Chang ha inoltre dichiarato che il suo lavoro con Sinner sta portando a un miglioramento costante nel suo gioco.

Learner Tien, prossimo avversario di Jannik Sinner nei quarti di Indian Wells, è uno a cui piace imparare. Si applica, come dicono i professori a scuola e non per niente si chiama così proprio per richiamare la professione della madre, insegnante. Alla sorella non è andata molto meglio: l’hanno chiamata Justice in nome del papà avvocato. Tien è nato a Irvine, in California e per questo Indian Wells è il “suo” torneo, quello che più di tutti vorrebbe vincere. I genitori di Learner, però, sono originari del Vietnam: papà Khuong avvocato immobiliare, mamma Huyen insegnante in una scuola elementare, uniti dalla grande passione per il tennis. Non è un caso, dunque che Learner abbia imparato quasi a maneggiare la racchetta ancora prima che camminare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La novità Tien: "Sinner? Ha dei colpi che possono strapparti la racchetta dalle mani"

