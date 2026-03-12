Il 12 marzo 1976, Silvia di Svezia si trovò a sposare il re dopo aver scelto in fretta un abito dai grandi magazzini. Quattro anni prima, aveva incontrato il futuro marito alle Olimpiadi di Monaco. Quel giorno, il re le pose la domanda mentre le infilava l’anello appartenuto alla madre scomparsa. È questa la data e la scena di un matrimonio reale che resta nella memoria.

«Il re svedese progetta di sposare una commoner»: questo il titolo di un articolo uscito il 13 marzo 1976 sul New York Times che dedicava ampio spazio alla proposta di matrimonio di Carlo Gustavo a quella che sarebbe diventata Silvia di Svezia. «Re Carlo XVI Gustavo di Svezia, il più giovane monarca regnante del mondo occidentale e uno degli scapoli più ambiti tra le famiglie reali europee, ha annunciato ieri il suo fidanzamento con la trentaduenne Silvia Renate Sommerlath, una commoner della Germania occidentale». Silvia Renate Sommerlath nacque a Heidelberg il 23 dicembre 1943 da padre tedesco e madre brasiliana. Avendo studiato come interprete e parlando fluentemente anche il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese e l'italiano, aveva trovato lavoro alle Olimpiadi di Monaco del 1972. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Silvia di Svezia 50 anni fa accettò di sposare il suo re con un abito acquistato in tutta fretta ai grandi magazzini

Articoli correlati

Leggi anche: Nel 2026 re Carlo XVI Gustavo di Svezia celebra gli 80 anni e i 50 anni di matrimonio con la regina Silvia. Leggi su Amica.it

Ma che romantica la regina Silvia di Svezia! Dopo 50 anni indossa di nuovo la camicia del giorno del suo fidanzamentoPer la regina Silvia e re Carlo XVI Gustavo di Svezia il 2026 si appresta ad essere un anno ricco di date memorabili da celebrare.