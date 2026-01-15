Sigarette scattano gli aumenti | quanto costerà in più un singolo pacchetto

A partire da venerdì 16 gennaio, i prezzi delle sigarette subiranno un aumento, con incrementi che possono arrivare fino a 30 centesimi per pacchetto. La Philip Morris, principale azienda in Italia, applicherà probabilmente questa variazione. Questa modifica si inserisce nelle recenti misure di aggiornamento dei prezzi nel settore del tabacco, influendo sui costi per i consumatori.

I fumatori sono avvisati: da venerdì 16 gennaio scatta l'aumento sui pacchetti di sigarette che potranno arrivare anche fino a 30 centesimi, in più, a pacchetto, come nel caso della Philip Morris, multinazionale che ha la quota di mercato più elevata in Italia. Dell'aumento si era già parlato con la Legge di Bilancio. Sigarette, i nuovi prezzi. Nel dettaglio, le Marlboro passeranno da 6,50 a 6,80 euro a pacchetto ma gli aumenti sono su decine di marche: per vedere la tabella prezzi con le variazioni già effettive si potrà cliccare sul documento pubblicato dal portale web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

